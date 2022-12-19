Совпали две тенденции: предложение новостроек в Москве достигло максимума

В ноябре на столичном рынке новостроек эконом- и комфорт-класса было зафиксировано рекордное количество квартир и апартаментов в продаже — порядка 26 тыс. помещений. Это на 39% больше, чем в ноябре 2021 года. Такой же рекорд поставили застройщики Новой Москвы, а месяцем ранее — девелоперы премиального жилья, подсчитали аналитики компании «Метриум».

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«В 2022 году совпали две тенденции, которые привели к рекордному росту предложения новостроек в Москве. С одной стороны, в 2022 году вышли в продажу многие проекты и отдельные ЖК, которые разрабатывались и запускались после пандемийной паузы. С другой стороны, произошло сокращение спроса примерно на 14% из-за нестабильности 2022 года. В итоге в целом предложение новостроек в столице достигло рекордных значений», — отметила управляющий партнер компании Надежда Коркка.

По данным «Метриума», рекордные показатели наблюдались и в Новой Москве. Здесь в ноябре застройщики предлагали 18,5 тыс. квартир и апартаментов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре (17,5 тыс.), в среднем же показатель здесь редко поднимался выше 10-11 тыс. квартир.

Аналитики отмечают, что текущий год стал рекордным и по объему предложения премиальных новостроек в Москве. В октябре было представлено 5,6 тыс. таких квартир и апартаментов — максимум за всю историю. В ноябре показатель сократился до 4,9 тыс., но все равно остается на очень высоком уровне для данного сегмента рынка.

