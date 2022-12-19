СПБ Биржа запустила торги «зелеными» и социальными облигациями

СПБ Биржа запустила работу сектора ESG: к торгам были допущены «зеленые» облигации «Росатома» и ГК «Синара-Транспортные Машины», а также социальные облигации МТС. Всего в секторе «зеленых» начнут торговаться шесть выпусков облигаций, а в секторе социальных — один, сообщается на сайте биржи.

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«Для СПБ Биржи запуск торгов ESG-инструментами — это важный шаг в развитии биржевого рынка ответственного инвестирования. Мы начали развитие этого сектора с запуска вторичного листинга «зеленых» и социальных облигаций российских эмитентов, что позволит увеличить их ликвидность и доступность для инвесторов, однако в дальнейшем мы намерены добавлять и другие инструменты ответственного инвестирования», — отметил управляющий директор СПБ Биржи Михаил Воронцов.

Сектор ESG на СПБ Бирже будет состоять из трех сегментов: «зеленых» облигаций, социальных и облигаций устойчивого развития. В следующем году биржа планирует сформировать консультативный совет, в состав которого войдут эксперты по устойчивому развитию, лидеры общественных организаций и профессионалы финансового сектора. Совет будет заниматься актуальной повесткой финансирования устойчивого развития, формированием его законодательной базы, вопросами климатического регулирования и расширения линейки ESG инструментов, уточнили в пресс-службе.

