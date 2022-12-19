США начали забирать нефть обратно

Со 2 по 9 декабря, по данным Управления энергетической информации (EIA), в Стратегическом нефтяном резерве (SPR) нефти стало еще на 4,7 млн баррелей меньше. Однако сейчас, сообщает Oil Price, американские власти, похоже, начали пополнять стратегические запасы.

Первое пополнение оказалось небольшим – всего 3 млн баррелей. Это особенно мало – всего 1,4% от того, что забрали из SPR в этом году – 211 млн баррелей нефти. Но с другой стороны, сам факт начала пополнения стратегических запасов нефти США говорит о том, считает большинство экспертов, что администрация Байдена сдержит слово и восполнит все, что было взято в течение года из SPR в ходе борьбы с высокими ценами на нефть и дорогим бензином на автозаправках. Как напомнил в начале декабря советник президента США по энергетическим вопросам Амос Хохштейн, Белый дом намерен регулярно восполнять потери, когда цена барреля опустится ниже 70 долларов.