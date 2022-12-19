США начали забирать нефть обратно

Со 2 по 9 декабря, по данным Управления энергетической информации (EIA), в Стратегическом нефтяном резерве (SPR) нефти стало еще на 4,7 млн баррелей меньше. Однако сейчас, сообщает Oil Price, американские власти, похоже, начали пополнять стратегические запасы.
Первое пополнение оказалось небольшим – всего 3 млн баррелей. Это особенно мало – всего 1,4% от того, что забрали из SPR в этом году – 211 млн баррелей нефти. Но с другой стороны, сам факт начала пополнения стратегических запасов нефти США говорит о том, считает большинство экспертов, что администрация Байдена сдержит слово и восполнит все, что было взято в течение года из SPR в ходе борьбы с высокими ценами на нефть и дорогим бензином на автозаправках. Как напомнил в начале декабря советник президента США по энергетическим вопросам Амос Хохштейн, Белый дом намерен регулярно восполнять потери, когда цена барреля опустится ниже 70 долларов.
Правительство также подчеркнуло, что планирует закончить все продажи нефти из Резерва, разрешенные Конгрессом. Кстати, в 2024 – 27 гг. из SPR будет продано 147 млн баррелей нефти.
«Бессмысленно и невозможно забирать нефть и одновременно пополнять запасы»,- заявил на заседании Комитета Конгресса по энергетике и ресурсам заместитель главы SPR Дуг Макинтайр.
Покупка 3 млн баррелей нефти произведена с доставкой в феврале 2023 года. Главное условие Белого дома, кстати, цена барреля нефти пока еще не выполнено, но цена бочки нефти марки WTI в последний день прошлой недели опустилась до 74,66 долларов.
Упала и деловая активность нефтяников. Причем, вторую неделю подряд. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе в США работали 620 бурильных установок. И хотя это, между прочим, приблизительно на 100 установок больше, чем в конце февраля, когда началась СВО на Украине, но более чем на 220 установок меньше допандемического количества.