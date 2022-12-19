Страны Евросоюза определили потолок цен на российский газ

Министры энергетики стран-членов Евросоюза на пятом экстренном заседании согласовали потолок цен на российский газ. Как сообщает Reuters со ссылкой на документ, потолок будет установлен на уровне €180 за мегаватт-час, ограничение начнет действовать с 15 февраля.

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Источник, относящийся к чешскому председательству в сообществе, сообщил агентству, что стоимость газа будет ограничена €180 за МВт·ч (примерно €1,85 тыс. за тысячу кубометров), что выше нынешнего уровня расценок. Договоренность, по его сведениям, была достигнута почти единогласно. Получено и согласие Германии, которая длительное время выступала против такой меры.

«Это большой успех, достигнутый в последние дни председательства Чехии в ЕС! Мы договорились о предельных ценах на газ. Таким образом, было достигнуто очень важное соглашение, которое обеспечит доступную энергию для европейских домохозяйств и предприятий», — написал позже премьер-министр Чехии Петр Фиала в соцсети.

