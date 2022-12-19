Светильники-шары для улицы

Разнообразие моделей, доступная стоимость и продолжительный срок службы этих осветительных приборов, приобрести которые можно в компании https://pillars.ru/ обеспечивают широкие возможности для их использования при уличном благоустройстве.

Нередко световые шары располагают вдоль дорожек по периметру садов и парков. Они применяются для освещения ландшафтных композиций, уличных клумб, скамеек, альпийских горок после наступления темноты. Наземные модели устанавливаются возле входов или фасадов зданий. Наряду с ними широкое распространение получили фонари-шары, увенчивающие столбы средней высоты. Садовые светильники-шары выполняют эстетическую функцию в качестве элементов ландшафтного дизайна. Парковые изделия освещают небольшие участки, находясь на определенном удалении друг от дружки, и служат для зонирования пространства. Уличные светящиеся шары не подходят для автомобильных магистралей, поскольку их излучение распространяется равномерно во все стороны, а не направлено на дорожное полотно.

Для изготовления светящихся уличных шаров используются разные материалы, включая следующие:

стекло;

пластмасса;

полиметилметакрилат;

поликарбонат.

Поскольку эти изделия функционируют под открытым небом в суровых условиях, их конструкция рассчитана на частые воздействия механических факторов. Одним из лучших материалов изготовления считается полиэтилен, так как он обладает высокой ударопрочностью и стойкостью к действию ультрафиолетовых лучей. Сделанные из полиэтилена световые шары служат на протяжении десятилетий, не требуя специального ухода.

Округлая форма светящихся шаров обуславливает равномерность распределения испускаемого ими излучения. В число важнейших достоинств этих изделий входят:

высокие декоративные качества;

возможность формирования световых композиций;

эффективное зонирование уличного пространства.

При выборе светильников-шаров наряду с личными предпочтениями необходимо учитывать специфические особенности местности, где планируется их установка. Для экономии денег лучше всего приобретать светодиодные модели, которые потребляют небольшое количество электроэнергии, обеспечивая при этом качественное освещение окружающего пространства в темное время суток.