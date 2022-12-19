ЦБ протестирует международные расчеты в криптовалюте

Банк России готов протестировать использование криптовалюты для международных расчетов в рамках экспериментального правового режима с заинтересованными участниками рынка. Об этом сообщила в Госдуме первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, передает агентство «Прайм».

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«Мы сейчас в рамках экспериментального правового режима, который мы готовим, планируем попробовать использование криптовалюты для международных расчетов, то есть для внешнеэкономической деятельности», — сообщила Скоробогатова.

Пилотный проект, по ее словам, пройдет с заинтересованными участниками рынка. При этом она отметила, что ЦБ постоянно получает от них вопросы, что будет в случае, если криптовалюта для международных расчетов будет заблокирована. Этот вопрос остается открытым, заявила Скоробогатова. По ее мнению, для расчетов предпочтительнее было бы использовать прямые корреспондентские счета, Систему передачи финансовых сообщений и цифровые валюты, над развитием которых уже работают многие страны.

Зампред ЦБ также напомнила, что регулятор по-прежнему выступает против использования криптовалюты в качестве средства платежа внутри страны.

