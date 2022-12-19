Цены на газ: потолок — ледяной

Фьючерсы на природный газ в США упали по итогам прошлой недели на 6%. Это произошло благодаря прогнозам, которые предполагают более мягкую погоду в Европе и снижение спроса на отопление в конце декабря. По итогам минувшей пятницы, цены на газовые фьючерсы в Европе упали на 15%, в район 1260 долларов за тысячу кубометров.

Тем не менее, в среднем сырьевой рынок продолжает расти на 5% в неделю на фоне признаков устойчивого внешнего спроса и падения внутреннего производства, пишет Trading Economics. Последние данные показали, что поток природного газа, поступающего на терминалы СПГ в США, вырос до 13 млрд куб. м в день, что является максимальным показателем с июня, и это указывает на устойчивый международный спрос на «голубое топливо».

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Экстремальные холода в США — от Северной Дакоты до Техаса — привели к замораживанию нефтяных и газовых скважин, что стало причиной снижения добычи сырья в стране. Впрочем, экспортный завод по производству СПГ во Фрипорте в Техасе, вынужденный отключиться в июне из-за пожара, рассчитывает возобновить работу только к концу года, оставив больше предложения на внутреннем рынке.

Видимо, в расчете на дельнейшее снижение стоимости сырья и в Европе, продолжаются спекуляции вокруг потолка цен на газ. «Правительство Чехии… предложило снизить потолок до 188 евро за МВт.ч по сравнению с потолком в 275 евро, предложенным в прошлом месяце Европейской комиссией», — сообщает Bloomberg.

По данным РИА «Новости», в рамках проекта Праги механизм корректировки газового рынка запускается, если цены контрактов на месяц вперед и на год вперед по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF превышают 188 евро за МВт.ч в течение трех дней. При этом цена TTF должна быть на 35 евро выше средней цены за СПГ.

Сюрпризов погоды никто не отменял

Цены на газ в Европе на базисе TTF на прошедшей неделе понизились до 1285 за 1000 кубометров под влиянием теплой погоды и укрепившегося курса евро, подтверждает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Запасы газа в европейских ПХГ по состоянию на 17 декабря упали до 84,15%. МЭА прогнозирует, что в 2023 году Европа столкнется с дефицитом газа на уровне 30 млрд кубометров из-за минимального импорта из России и роста конкуренции на рынке СПГ.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) на прошедшей неделе подросла до 6,6 долл./mmbtu (236 долл. за 1000 кубометров) в ожидании сильного похолодания на Среднем Западе и Востоке страны, указывает эксперт. Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 9 декабря оставались на 0,5% ниже уровня прошлого года и на 0,4% ниже уровня на последние пять лет.

Минэнерго США сообщило, что добыча природного газа в США в октябре и ноябре установила ежемесячные рекорды, в среднем превышающие 100 млрд куб. футов в сутки. Ведомство ожидает, что годовой рекорд также будет установлен.

FERC выпустила список требований к Freeport LNG для перезапуска отгрузок, включая запрос дополнительной информации и документов по 64 пунктам после посещения объекта. Этот фактор оказывает давление на стоимость природного газа в Henry Hub, снижая объемы экспорта.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM снизилась до 33,433 долл./mmBTU или до 1197 долл. за 1000 кубометров на фоне достаточно теплой погоды. Крупнейший китайский импортер СПГ, компания CNOOC, объявила тендер на закупку партий СПГ с поставкой в феврале-декабре 2023 года. По предварительным оценкам, отмечает аналитик, потребление газа в Китае начнет восстанавливаться в 2023 году и усилит конкуренцию для европейских потребителей на мировом рынке.

Предстоящие месяцы для рынка природного газа, предполагает Оксана Лукичева, могут оказаться сложными — в силу погодных сюрпризов во всех регионах потребления.

Будет холодно, но спокойно

Между тем, указывает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, стоимость газа в Европе 19 декабря продолжает снижение прошлой недели, уходя всё дальше вниз от её максимумов 1500 долл. за 1000 куб.м. Понедельник открылся движением к уровням 1250-1280 долл.

Тому есть немало причин, объясняет эксперт. Ранее были достигнуты высокие запасы в ПХГ. Они позволяют даже при отборе газа для текущего использования при низких температурах сохранять уровень заполненности хранилищ примерно на более высоком уровне, чем обычно в этот период. Заметно увеличился и импорт СПГ, прежде всего из США. Их экспортные поставки на прошедшей неделе выросли на 8%, до 0,36 млрд куб. м в сутки.

На котировки оказывает влияние и удешевление нефти как альтернативного ресурса, продолжает Гойхман. За последние дни баррель Brent упал в цене с 83,3 до 79,5 долл. Сокращению цены сырья способствовали и повышение процентных ставок центробанками на прошедшей неделе: ФРС США, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Швейцарии увеличили их на 0,5 процентных пункта каждый. А удорожание денег ведёт к уменьшению спроса на сырьё.

Сегодня, добавляет эксперт, в ЕС предполагается принять пакет дальнейших мер по сдерживанию цен. Это для Европы тактически важно, поскольку на текущей неделе ожидается похолодание на севере континента с естественным увеличением расходования газа. В целом же, считает Марк Гойхман, предрождественская неделя для рынков, вероятно, пройдёт спокойно. Значимые события в преддверии праздников не запланированы. В ближайшие дни наиболее вероятный диапазон цен составит 1100-1450 долларов.