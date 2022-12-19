У российских предпринимателей появился цифровой профиль

Для представителей малого и среднего предпринимательства в России создали цифровой профиль, который формируется автоматически на основе 18 видов сведений и включает в себя более чем 800 различных параметров бизнеса. Он значительно упрощает доступ к мерам господдержки, в частности, на цифровой платформе МСП.РФ. В создании этого уникального продукта участвовали специалисты Минцифры, Мнэкономразвития, ФНС, ЦБ и Корпорации МСП, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

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«Для предпринимателей значительно упростится процесс получения доступных на цифровой платформе МСП.РФ мер поддержки, в первую очередь, финансовых. К примеру, это позволит из анкеты на получение кредита исключить более 50 полей для заполнения. Бизнесу также не придется прикреплять порядка 10 документов, а время создания заявки сократится с одного дня до 15 минут. Упростится и проверка заявки со стороны банка, так как данные будут получены из достоверных государственных источников», — пояснили в министерстве.

Цифровой профиль объединяет данные из реестров ИП, юридических лиц, субъектов МСП, а также информацию о наличии счетов, задолженности перед государством, налоговые декларации, бухгалтерскую отчетность и информацию из «Госуслуг». Чтобы наполнить профиль, в личном кабинете на платформе МСП.РФ предприниматель должен дать свое согласие, и все необходимые сведения сами скачаются. После этого они автоматически будут вноситься в заявления на получение мер поддержки, а также использоваться при составлении предложений наиболее подходящих пользователю продуктов.

