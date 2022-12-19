Упавший рубль и взлетевшая нефть акциям не указ

Торги на отечественном финансовом рынке проходят сегодня аномально. С самого утра на западных площадках отмечается резкий рост цен на российскую нефть марки Urals. Котировки эталонного сорта Brent подросли на 0,5% и пока лишь пытаются достичь отметки $80 за баррель. В тоже время цены основного российского сорта нефти скакнули почти на 7% и ушли в район $60,5, тем самым превысив потолок цен.

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