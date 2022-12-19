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Упавший рубль и взлетевшая нефть акциям не указ

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
19 декабря 2022, 12:13

Курс рубля ушел ниже 65, несмотря на резкий — более 7 процентов — рост котировок российской нефти. Рынок акций тоже снижается, игнорируя все позитивные для него факторы.

Коллаж: Тамара Ларина