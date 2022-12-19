Упрощенная процедура ввоза оборудования для «Арктик СПГ — 2» будет действовать еще два года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 2025 года упрощенную процедуру таможенного декларирования при ввозе оборудования для проекта «Арктик СПГ — 2» компании «Новатэк». В предыдущей редакции закона речь шла о сроках до 1 января 2023-го.

В соответствии с документом, опубликованным на официальном портале правовой информации и вступившим в связи с этим в силу, до 1 января 2025 года допускается таможенное декларирование товаров с указанием одной позиции, когда товар поставляется комплектно или в разобранном виде, без внесения изменений в решение о его классификации, выданное до 1 июля 2022-го; при этом необходимые для внесения изменений в такое решение документы и данные следует передать таможенным органам до 1 марта 2025 года.

«То есть, когда ввозятся компоненты, потом они декларируются под одним кодом, а потом по факту уже, когда все компоненты ввезены, осуществляется уточнение или внесение изменений в классификационное решение. В рамках того закона, который мы с вами приняли весной, это можно делать не каждый раз, когда уточняется перечень ввозимых компонентов, а единократно, когда все компоненты, которые входят в комплекс, уже ввезены», — пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Уточняется, что сроки действия схемы продлены в целях своевременной реализации проекта «Арктик СПГ – 2». Решение обусловлено тем, что из-за пандемии и санкций был нарушен график поставок. Как писало «РИА Новости», технологические линии завода по производству СПГ собираются из модулей зарубежного производства в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области, после чего они доставляются по морю до терминала «Утренний» морского порта Сабетта на Гыдане; в 2021-2022 годах произошли сбои в графике доставки компонентов таких модулей из Европы в Китай, что привело к задержке в окончании их укрупненной сборки. Для сохранения темпов реализации «Арктик СПГ 2» было было принято решение о ввозе модулей технологических линий в Россию из Китая морским транспортом в частично собранном виде.

Вступивший 19 декабря в силу закон также устанавливает, что предельные размеры ставок вывозных таможенных пошлин на ряд категорий выработанных из нефти товаров, рассчитанные по введенным правительством формулам, не применяются в случае принятия кабмином решения о применении повышающего коэффициента при расчете ставки вывозной таможенной пошлины для отдельных категорий лиц, осуществляющих вывоз из России таких категорий товаров.

«Арктик СПГ — 2» — проект по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове. Проект предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа общей мощностью 19,8 млн т СПГ в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год.

«Новатэк» — крупнейший производитель природного газа в РФ. Основанная в 1994 году компания занимается разведкой, добычей, переработкой, а также реализацией природного газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «Новатэка» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, на долю которого приходится около 80% добычи газа в РФ и примерно 15% мирового объема.