В ДНР и ЛНР уничтожены шесть украинских диверсионных групп

Министерство обороны РФ рассказало о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Согласно информации ведомства, на Купянском направлении российская артиллерия нанесла удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Новоселовское (ЛНР); уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

В районе населенного пункта Розовка Луганской Народной Республики, уничтожены четыре украинские диверсионные группы, указывается в сводке Минобороны. Отмечается, что общие потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении составили до 70 военных, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении в результате наступательных действий российские войска заняли более выгодные рубежи, уничтожено более 130 украинских военнослужащих, говорится в сообщении. «Артиллерийским огнем сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении населенных пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское Донецкой Народной Республики», — уточняют в министерстве.

В районе населенного пункта Никольское (ДНР) уничтожены две диверсионные группы ВСУ, рассказали также в Минобороны. «Общие потери противника на данном направлении составили до 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа», — проинформировали в ведомстве.

По данным министерства, перехвачено шесть реактивных снарядов систем HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Сладкое, Дебальцево (ДНР), Кременная (ЛНР) и Любимовка (Запорожская область).

«В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM», — указывается также в сводке.