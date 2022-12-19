В Москве открылся многофункциональный зрелищный комплекс Live Арена

17 декабря 2022 года в Москве состоялась торжественная церемония открытия новейшего концертного зала Европы – Live Арена. Гости вечера стали свидетелями грандиозного шоу, на котором выступили самые яркие звёзды шоу-бизнеса и другие популярные артисты. Режиссёром программы открытия стал Андрей Болтенко.

Live Арена – многофункциональный зрелищный центр вместимостью до 11 000 человек, трансформируемый под любые типы мероприятий. Зал комплекса трансформируется более чем в 10 разных конфигураций, на территории арены зрителям доступны 4 сцены, 16 барных зон, 20 VIP-лож, 6 лаундж-зон, 5 премиум-боксов и паркинг на 2 000 машино-мест.

Архитектурный проект здания разработан компаниями HOK и Gеnsler – мировыми лидерами в проектировании объектов для спорта и развлечений. Уникальные по своей сложности архитектурные решения были реализованы благодаря инновационному подходу и ноу-хау инженеров-конструкторов из компании Тhornton Tomasetti.

Проект концертной площадки является результатом совместной работы компании Anschutz Entertainment Group (AEG) и российского менеджмента арены. Особое внимание на площадке уделено акустике: были привлечены специалисты из британской студии саунд-дизайна Vanguardia, в зале установлена современная система звукоусиления BOSE.

Арена оснащена проекционными экранами с ультравысоким разрешением, а также уникальной цифровой системой навигации внутри сооружения. Кроме того, в ближайшее время планируется установка оборудования для организации трансляций в режиме виртуальной реальности (VR).