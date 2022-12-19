В Москве разработали сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования – Овчинский

Электронный прибор, предназначенный для усиления радиоволн, разработало столичное предприятие «Торий» госкорпорации «Ростех». Новое устройство – мощный клистрон – может быть использован в медицинском оборудовании, инспекционно-досмотровых комплексах и другой технике. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Параметры линейного ускорителя напрямую зависят от характеристик источников СВЧ-энергии. Как правило, импульсных клистронов. Ученые и инженеры во всем мире стараются уменьшить размеры устройства – ускорителя, тем самым снизить и его стоимость. Достичь этого можно за счет увеличения рабочей частоты сигнала, при этом сохранив высокие значения импульсных мощностей. Новые характеристики позволят использовать высокотехнологичные разработки в мобильных досмотровых комплексах, компактных комплексах лучевой терапии и других устройствах.

«Новый прибор будет способствовать дальнейшему развитию в различных сферах: от выпуска медицинского оборудования до передовых исследований в области атомной физики. Предприятие уже успешно запустило его в серийное производство. Планируемый объем выпуска – 10 приборов в год», – сообщил Овчинский.

Устройство показало рекордные результаты – выходную импульсную мощность 3 МВт на частоте 9300 МГц с высоким КПД за счет использования нового принципа проектирования таких изделий.

«Стоит отметить, что новый прибор превышает все известные мировые аналоги по совокупности технических характеристик. Следует также учесть, что опытно-конструкторская работа была выполнена всего за 7 месяцев», – рассказал генеральный директор АО «НПП «Торий» Дмитрий Трофимов.