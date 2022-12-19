В Москве указали на сближение позиций РФ и Белоруссии по вопросам общего газового рынка

Москва и Минск сблизили свои позиции по теме формирования общего газового рынка.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Андрей Оверчук перед переговорами Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает «Интерфакс».

«У нас есть союзная программа по созданию общего газового рынка, и мы вели переговоры с коллегами. В принципе, сильно сблизили позиции. Есть моменты, которые требуют внимания глав государств», — цитирует чиновника агентство

По словам вице-премьера, «Минск традиционно хочет», чтобы цена на газ была близка к российской.

Белоруссия с апреля 2022 года перешла на расчеты за газ в российских рублях, цена поставок при этом не озвучивается. В 2021 году и начале 2022 года Минск платил $128,52 за 1 тыс. кубометров.

Президент РФ Владимир Путин прибыл 19 декабря с рабочим визитом в Минск. В аэропорту его встретил с белорусский коллега Александр Лукашенко, передает пресс-служба Кремля. Главными темами переговоров глав государств станут двусторонние отношения, а также международные и региональные проблемы.