В «Роскосмосе» сообщили о возможности отправить к МКС беспилотный «Союз МС-23» на замену «МС-22» в феврале

Корабль «Союз МС-23» может быть ускоренно подготовлен и отправлен к Международной космической станции (МКС) к 19 февраля, если в этом будет потребность.

Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью газете «Известия», опубликованном также в Telegram-канале госкорпорации.

Ранее сегодня, 19 декабря, сообщалось, что необходимости в экстренной эвакуации космонавтов с МКС нет. Борисов отметил, что на случай, «если ситуация будет развиваться по какой-то другой траектории» имеются «запасные варианты». Он уточнил, что речь идет о корабле «Союз-МС-23», запуск которого был изначально запланирован на весну 2023 года. «Вместо запланированного мартовского пуска мы его подготовим где-то к 19 февраля», — заявил глава госкорпорации. По его словам, при таком сценарии «Союз-МС-22» будет отстыкован и спущен на Землю, а за экипажем отправят второй корабль.

Решение отностительно возможности или невозможности использования корабля «Союз МС-22» для намеченного на март возвращения космонавтов на Землю должна принять специальная комиссия. «В первом случае предлагается в марте 2023 года выполнить штатную пересменку экипажей российского сегмента МКС, во втором — может быть ускоренно подготовлен к запуску беспилотный корабль "Союз МС-23" для замены "Союза МС-22"», — указывается в сообщении. Уточняется, что «Союз МС-23» находится на Байконуре и уже прошел часть испытаний перед плановым стартом в марте.

Решение по ситуации с поврежденным кораблем планируется принять на совещании в конце декабря.

Напомним, 15 декабря «Роскосмос» сообщил об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам. Уточнялось, что в процессе подготовки космонавтов произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля «Союз», пристыкованного к МКС. В качестве возможной причины утечки в системе охлаждения корабля называют попадание микрометеорита.

В «Роскосмосе» и NASA проинформировали, что все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.

В состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.