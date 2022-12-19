В России расширяется строительство с использованием инфраструктурных облигаций

Застройщики более 30 регионов России уже применяют инфраструктурные облигации при строительстве социальных объектов. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Облигации предоставляет Дом.РФ. Такая форма поддержки началась больше года назад по поручению президента страны Владимира Путина. Застройщики получают средства на создание транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры.

«Это длинные недорогие деньги по ставке, не превышающей 4,5%», — уточнил Стасишин. И добавил, что регионы могут не предоставлять гарантии под такие проекты.

Слова Стасишина прозвучали во время осмотра в Тюмени 436-квартирного жилого дома, построенного с привлечением таких облигаций. Он расположен в жилом комплексе, который возводит группа компаний «Страна Девелопмент». Построить квартал до конца планируется к 2026 году. Всего в нём будет 24 дома на более чем 8 500 квартир. Также проект предусматривает четыре паркинга и пешеходный бульвар.

Инфраструктурный займ организация получила одной из первых в России. Суть механизма заключается в том, что застройщик получает средства на 15-летний срок под льготную ставку. При этом создание инфраструктурного объекта является обязательным условием. У «Страны» в обязательствах значатся строительство трансформаторных подстанций, автодорог, газовой котельной, а также сетей водоснабжения и водоотведения. Именно на это, а не на собственно квадратные жилые метры, и идут средства, получаемые в рамках нового механизма.

Уральский полпред Владимир Якушев отмечает, что создание инфраструктуры нового уровня в регионах является важнейшим условием развития всей страны. По его словам, эту задачу сейчас успешно решает инфраструктурное меню правительства РФ, главные элементы которого — бюджетные кредиты и облигации ДОМ.РФ. С этими инструментами в городах и на сельских территориях строятся важные для людей социальные и транспортные объекты, в том числе для нового жилья.

«Уральский федеральный округ в этом направлении среди лидеров. Важно, что участки под жилищную застройку обеспечиваются качественно-подготовленными федеральными участками и стабильным финансированием крупнейших банков», — сказал Якушев.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко со своей стороны отметил значимость комплексного подхода при формировании в регионах новых жилых пространств. Он подчеркнул, что во вверенной ему организации создан комплекс механизмов, позволяющий строить микрорайоны с современным жильем и социальными объектами, качественным благоустройством, дорогами и другими коммуникациями.

«В тесном контакте с регионами мы ускоряем и упрощаем запуск новых проектов. Жилой комплекс в Тюмени — один из первых примеров полного цикла поддержки стройотрасли, который мы проработали вместе с субъектом», — заявил Мутко.