Вице-мэр Ефимов: две бывшие промзоны в Москве реорганизуют операторы от города

Власти Москвы выбрали городских операторов, которые займутся комплексным развитием трех территорий: бывших промышленных зон «Грайвороново» и «Южный порт», а также участка на Новоостаповской улице. Объем инвестиций в их редевелопмент превысит 37 млрд рублей, сообщил 19 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Московский фонд реновации и акционерное общество "ОЭЗ “Технополис Москва” проведут редевелопмент участков бывших промзон Грайвороново и “Южный порт”. Казенное предприятие города Москвы "Комплексное развитие территории" займется преобразованием неэффективно используемого участка на Новоостаповской улице. Инвестиции в реализацию проектов превысят 37 млрд рублей, а бюджетный эффект составит 1,4 млрд рублей в год. В результате на территориях общей площадью 21 га появится около 4,2 тыс. новых рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

По оценкам властей Москвы, на данный момент участки используют неэффективно. На основной их части расположены склады, автосервисы, гаражи и заброшенные производства.

В ходе редевелопмента здесь построят около 347 тыс. кв. м жилья, социальных и промышленных объектов, а также коммерческой инфраструктуры. «Например, на участке бывшей промзоны "Грайвороново" Московский фонд реновации разместит более 161 тыс. кв. м. жилья, также там появятся общественно-деловые и социальные объекты общей площадью свыше 73 тыс. кв. м», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Напомним, программа комплексного развития территорий создана, чтобы вовлечь в хозяйственный оборот заброшенные участки. Первый такой договор власти Москвы заключили в 2020 году. По предварительным оценкам, общий объем инвестиций во всю программу составит 7 трлн рублей, она также позволит создать около 550 тыс. новых рабочих мест.