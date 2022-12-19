Вице-мэр Ефимов: Москва поддерживает производителей высокотехнологичной продукции

Треть промышленников Москвы выпускает высокотехнологичную продукцию: лазеры, 3D-принтеры, роботов и микроэлектронику. Всего на данный момент в столице работает более 3,5 тыс. производственных площадок, сообщил 19 декабря мэр Москвы Сергей Собянин.

Из них 90 компаний имеют статус резидента экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"». Они выпускают в технополисе инновационную продукцию, которую применяют в строительстве, грузоперевозках, авиации и промышленности, добавил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Роботизированные производственные линии, дроны, искусственный интеллект помогают экономить временные, финансовые, человеческие ресурсы и увеличивать производительность. Применение инноваций на предприятиях позволяет освободить людей от работы на опасных для здоровья участках и управлять процессами дистанционно», — подчеркнул Владимир Ефимов. Он добавил, что власти столицы поддерживают такие предприятия. «Только за первую половину 2022 году резиденты ОЭЗ столицы сэкономили на налогах почти 400 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года сумма выросла более чем на треть», — резюмировал вице-мэр.

Так, группа компаний «Лазеры и аппаратура» инвестировала в запуск производства промышленного удлинителя USB, с его помощью оператор может полноценно управлять лазерной установкой на расстоянии до 70 м. Это повышает промышленную безопасность, а также эффективно в условиях небольших помещений. Предприятие «Смарт Системс» начало выпуск электронных ушных меток для маркировки животных для агропромышленного сектора и планирует выпускать до трех млн такой продукции в год.

«Не отстают столичные производители и в сфере медицины. Промышленники предлагают широкий ассортимент инновационных разработок: от модернизированных кресел-кроватей до тренажеров для восстановления после травм и инсультов. Продукцию для этой отрасли выпускают в том числе резиденты ОЭЗ Москвы», — прокомментировал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Так, компания «Нейроботикс» разработала тренажер для восстановления мелкой моторики рук после травм и инсультов. А мебельная фабрика «8 Марта» производит мебель для больниц, которая облегчает уход за больными, позволяя фиксировать их в положении сидя и лежа. В свою очередь, группа «Электроинвест» выпускает платформы для вибротерапии, они помогают значительно сократить срок реабилитации при травмах и нарушениях двигательной активности.