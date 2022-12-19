Владимир Ефимов: объем выдачи льготной ипотеки в Москве с начала года вырос на 7%

Объем выдачи льготной ипотеки в Москве в января-ноября 2022 года вырос на 7,3% и достиг 252,5 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столица остается лидером в стране по этим показателям, сообщил 19 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Несмотря на то, что в октябре объем кредитования снизился на фоне неопределенности и нежелания граждан брать крупные займы на длительный срок, в ноябре показатели вновь стали расти. Так, горожане получили кредиты на 35,7 млрд рублей, что на 31% превышает значение октября. В результате Москва остается лидером среди регионов страны по выдаче льготной ипотеки: на столицу приходится четверть от общего объема предоставленных россиянам по программе кредитов», — сказал Владимир Ефимов.

По его оценке, спрос на этот вид кредитования сохраняется благодаря снижению ставок и повышению кредитных лимитов. Кроме того, у москвичей есть возможность комбинировать льготные программы и рыночные ипотечные займы, за счет чего еще большее число горожан может вложиться в улучшение своих жилищных условий.

Рынок недвижимости Москвы по-прежнему растет за счет ипотеки. Ее доля в общем общем сделок на первичном рынке составила 74% в «старой» Москве и 89% — в Новой, следует из данных аналитической системы bnMap.pro.

Как сообщалось ранее, продлить программу льготной ипотеки планируется до 1 июля 2024 года, при этом ставка по кредиту вырастет с текущих 7% до 8% годовых. В мэрии столицы не ожидают сокращения темпов строительства в ближайшее время. Планы девелоперов по вводу жилья будут выполнены в текущем и в следующем году, полагают в департаменте экономической политики и развития города Москвы. В то же время там не исключают, что застройщики постепенно могут снизить запуск новых жилых проектов.