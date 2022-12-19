Владимир Ефимов: в ОЭЗ Москвы построят 150 тыс кв м производственных помещений к 2027 году

Новые корпуса общей площадью около 150 тыс. кв. м построят в течение следующих четырех лет на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"». Их будут сдавать в аренду под размещение высокотехнологичных предприятий, сообщил 19 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сегодня три уже построенных корпуса в «Алабушево» заняты уже практически полностью.

«Для размещения новых высокотехнологичных предприятий до конца 2025 года будет построено еще два подобных объекта общей площадью около 38 тыс. кв. м, — сказал Владимир Ефимов. — Кроме того, закончены подготовительные работы по созданию технопарка: совместного проекта ОЭЗ столицы и Capital Group. Он будет включать в себя еще около 110 тыс. кв. м промышленных площадей». Строительство новых корпусов будет идти в два этапа, завершить первую очередь планируется в 2023 году, вторую — в 2026-м, отметил вице-мэр.

В частности, там создадут помещения различного класса чистоты, с учетом требований к вентиляции и другим инженерным системам. «Новые производственные площади позволят увеличить количество предприятий из сферы микроэлектроники на площадке "Алабушево". Сейчас там локализовано уже 11 предприятий со статусом резидента, еще три компании из этой отрасли арендуют производственные помещения», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Напомним, технопарк на площадке «Алабушево» будет первым совместным партнерством ОЭЗ Москвы и застройщика Capital Group. Такие проекты дают возможность «разместить и масштабировать наукоемкое производство, привлечь в промышленность новые квалифицированные кадры», прокомментировал руководитель направления по развитию индустриальных объектов Capital Group Евгений Трушин.

Кроме промышленных корпусов, на территории «Алабушево» планируется построить общественно-деловые и социальные объекты, добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадий Дегтев.

ОЭЗ Москвы занимает 5 территорий общей площадью более 223 га. Резиденты технополиса пользуются налоговыми льготами. По официальным данным, производственные корпуса занимают 550 тыс. кв. м, а объем инвестиций в локализацию предприятий превышает 87 млрд рублей.