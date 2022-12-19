Военный эксперт Суконкин назвал «Бахмутскую мясорубку» помехой широкомасштабному наступлению ВСУ

Благодаря грамотной тактике и боевым успехам ЧВК «Вагнер» в Бахмуте Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут позволить себе широкомасштабное наступление на нескольких направлениях, считает военный эксперт и писатель Алексей Суконкин.

Ранее украинские войска активизировались в районе Бахмута. На данном участке замечено увеличение количества техники и пехоты ВСУ, а позиции, занимаемые «вагнеровцами», начали подвергаться атакам. Таким образом, Киев действительно начал запланированное на декабрь наступление, только оно, вероятно, уже не достигнет заявленного размаха, а будет сосредоточено только в одном месте.

«В течение последних недель украинские спикеры неоднократно намекали на подготовку широкомасштабного наступления ВСУ, которое, мол, позволит выбить российские войска “к границам 1991 года”. Об этом же недавно сказал главком ВСУ Валерий Залужный, заявив, что разработка операции находится в стадии завершения», — напомнил Алексей Суконкин.

Отчасти эти «угрозы» подтверждались выводом с фронта на участках Херсонской и Запорожской областей большого числа бригад ВСУ в целях восстановления боеспособности и доукомплектования, заявил эксперт. Кроме того, формировались и новые подразделения: например, 67-я механизированная, 77-я аэромобильная и 47-я штурмовая бригады. В совокупности все факторы действительно указывали на то, что 20 декабря должно начаться украинское наступление на нескольких операционных направлениях.

«Однако есть нюанс. И называется он “Бахмутская мясорубка”. Дело в том, что своими активные действиями ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении путает все карты Генштаба ВСУ, заставляя украинское командование постоянно гнать сюда свежие силы для компенсации тех потерь, которые устраивает врагу “оркестр”», — рассказал эксперт.

Он отметил, что для компенсации колоссальных потерь на данном направлении Киев вынужден отрывать войска с иных мест, ослабляя другие участки фронта. Теперь все внимание и силы ВСУ сконцентрированы на Бахмуте, падение которого будет фактически означать сдачу Донбасса со стороны Киева. Группировка противника в данном районе достигает не менее 50 тысяч человек при ежесуточных потерях до тысячи солдат.

«Благодаря правильно выбранной стратегии ЧВК «Вагнер» в районе Бахмута, враг уже не может позволить себе какие-то серьезные действия на Запорожском или Сватовском направлениях. Сегодня противник лишь пытается в Бахмуте наступать, нарастив количество боевой техники и личного состава», — рассказал Суконкин.

По его словам, Киеву во что бы то ни стало нужно добиться хотя бы небольших побед именно здесь, поскольку информация об огромных потерях украинских войск привлекла к себе внимание западной прессы и заставила усомниться в способности Владимира Зеленского удержать Донбасс. Но к чему это приведет, полагает военный писатель, уже известно заранее.