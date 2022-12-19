Военные РФ проведут тактические учения в рамках завершения слаживания подразделений в Белоруссии

Прибывшие в Белоруссию в рамках создания региональной группировки войск российские военнослужащие проведут батальонные тактические учения.

Об этом информирует Министерство обороны РФ.

«Окончательную характеристику боеспособности и боеготовности подразделений командование даст на завершающем этапе слаживания — после проведения батальонных тактических учений», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Подчеркивается, что российские военные на полигонах в Белоруссии продолжают курс интенсивной боевой подготовки. «Занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию подразделений Западного военного округа проводятся в дневное и ночное время», — уточняется в пресс-релизе.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». В Белоруссию из РФ для участия в совместной группировке войск были направлены около 9 тыс. военнослужащих и несколько сотен единиц бронетехники, сообщили в Минобороны республики.