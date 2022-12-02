Airbus через несколько месяцев откажется от российского титана

Россия является крупнейшим производителем титана, стратегически важного металла, который ценится благодаря сочетанию низкой массы и высокой прочности. Это свойство делает его незаменимым для авиации, особенно, в изготовлении двигателей и шасси для больших самолетов.

Airbus так же, как и все остальные крупные авиастроительные компании, очень сильно зависит от российского титана, но в связи с известными геополитическими событиями европейские авиапроизводители намерены в течение нескольких ближайших месяцев отказаться от его поставок.

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«Мы сейчас работаем над тем, чтобы отказаться от российского титана»,- приводит Reuters слова Михаэля Шольхорна, возглавляющего Airbus Defence & Space.- Речь идет не о годах, а о месяцах».

«Я не могу сообщить вам подробности, потому что это довольно сложный процесс с сертификацией и многими другими вещами, которые необходимы в авиации,- подтвердил бывший глава производственного отдела Airbus.- Однако в любом случае рано или поздно это произойдет».

Несмотря на очень жесткую политическую риторику Евросоюз до последнего времени остерегался вводить санкции против сырья из России, если не считать, конечно, стали и угля. Российский титан не попал ни в один из 8 пакетов санкций, принятых ЕС против России после 24 февраля.

Вообще в отношении санкций на Западе и, в первую очередь это касается бизнеса, наблюдается что-то похожее на раздвоение личности: с одной стороны, интересы бизнеса требуют от владельцев компаний продолжать взаимовыгодное сотрудничество с Россией, но с другой, им необходимо следить за имиджем компании. Чаще выбор, по крайней мере, пока не в пользу чистого бизнеса, а в пользу имиджа, который, увы, настроен против России. Кстати, главный конкурент европейского авиагиганта, американская компания Boeing, уже приостановила закупки титана у России.

В апреле Airbus в ответ на требования противников России отказаться от российского титана заявил, что этот отказ навредит аэрокосмической отрасли и при этом не причинит России особого вреда, но сейчас, похоже, решил последовать «моде».

Airbus сейчас энергично ищет новых поставщиков незаменимого металла. Как сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники, последнее время он увеличил закупки титана у США и Японии, но при этом идут активные поиски новых поставщиков. Однако процесс этот долгий: очень жесткие стандарты и правила авиапрома приводят к тому, что сертификация поставщиков может занимать годы.

«Сейчас пока еще Airbus получает некоторый процент титана из России,- сообщил Шолхорн,- но мы вне всяких сомнений от этих поставок откажемся».