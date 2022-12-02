Арест активов уехавших из России олигархов не планируется

Предложение заморозить активы крупных бизнесменов и глав государственных корпораций, покинувших Россию после начала специальной военной операции на Украине, пока не получило официальной оценки со стороны российского правительства.

С данной инициативой выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, направивший в прошлом месяце соответствующее письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко. В документе указано, что на фоне предпринимаемых со стороны недружественных стран действий по выявлению, замораживанию и аресту на своих территориях активов российских миллиардеров логично было бы рассмотреть вопрос о применении похожих мер в отношении тех, кто покинул страну начиная с 24 февраля текущего года или отказался после начала СВО от российского гражданства.

Меры по замораживанию российских активов и транзакций с территории РФ в первую очередь предлагается применить к владельцам крупных предприятий, приобретенных в рамках приватизации, и к руководителям институтов развития или госкорпораций.

Дополнительно предлагается рассмотреть вопрос о направлении дивидендов и иных выплат, причитающихся вышеупомянутым категориям лиц как персонально, так и через долевое владение тем или иным образом аффилированными с ними компаниями, на нужды спецоперации. Другой вариант, предлагаемый к рассмотрению — поступление обозначенных активов и имущества в управление с последующим переводом полученного дохода в бюджет на специальный счет для финансирования СВО.

Кроме того, доходы от управления имуществом и активами уехавших из РФ руководителей убыточных институтов развития или госкорпораций могут быть целевым образом переведены в бюджет на покрытие убытков этих же организаций. Еще одним шагом, направленным на пресечение вывода средств из страны, по мнению сенатора, мог бы стать пакет мер в отношении тех, кто имеет гражданство недружественных стран.

Ранее выдержки из письма привело агентство ТАСС. «В настоящих условиях сбалансированным будет решение о доначислении налогов по сделкам, совершенным с имуществом, долями, ценными бумагами после 24 февраля. Ставка может быть 30-50% от суммы сделки, — говорится в письмо Андрея Кутепова. — Одновременно с этим необходимо рассмотреть вопрос о запрете совершения сделок указанными выше лицами с оставшимися активами и имуществом, находящимся на территории Российской Федерации, а также о поступлении дохода от этих активов и имущества целевым образом на финансирование СВО».

С учетом того, что процедуры заморозки активов и изъятия доходов являются весьма сложными с юридической точки зрения и могут требовать корректировки действующего законодательства, «Эксперт» попросил главу комитета Совета Федерации по экономической политике разъяснить предложения, изложенные в письме. В частности, указать на то, какая именно государственная структура могла бы заняться выявлением подлежащих заморозке или даже аресту активов.

В полученном ответе подчеркивается, что, во-первых, об аресте речь в направленном замглавы кабмина письме не идет. Во-вторых, механизм выявления активов предполагает комплексную работу нескольких ведомств (каких конкретно — не уточняется). В-третьих, для реализации этого предложения необходимо чётко сформулировать круг лиц из предложенных в письме.

«Необходимо собрать ещё ряд исходных данных, чтобы понять каким должен быть конкретный юридический механизм. Работа над планом мероприятий (дорожной картой) в процессе. После реализации первых двух этапов будет понятно, какие нормы законодательства нужно изменить или дополнить», — сообщил Сергей Кутепов «Эксперту». При этом он уточнил, что официальной реакции правительства на его обращение пока нет.