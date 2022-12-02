Акции дня: бумаги «Сургутнефтегаза» в плюсе на фоне ослабления рубля

Акции «Сургутнефтегаза» вышли в лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 2 декабря. За день обыкновенные акции подорожали на +4,80% до 22,81 руб. за штуку, а привилегированные на +3,22% до 25,65 руб. за штуку.

Котировки росли на фоне ослабления рубля и удорожания доллара. Крепкий доллара напрямую влияет на «кубышку» «Сургутнефтегаза», которая хранится в иностранной валюте. В пятницу курс доллара превысил 62 рубля впервые с 7 ноября. Укрепление доллара происходит незадолго до вступления в силу первой части нефтяного эмбарго.

«Основной идеей подобных тенденций является ожидания, что большой объем иностранной валюты на счетах компании будет направлен на какие-либо инвестиционные цели, что увеличит отдачу от этих средств, а, значит, в перспективе повысит размер дивидендов. Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" также торгуются в хорошем плюсе, но отстают от обыкновенных. Обычно привилегированные позитивно реагируют на ослабление рубля, поскольку его курс сильно влияет на дивидендные выплаты по ним», - отметили аналитики «БКС Мир инвестиций».

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,31% до 2180,44 пунктов. Индекс РТС снизился на -1,43% до 1107,55 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:05 мск составила 86,91 долларов за баррель (+0,03%). Российская валюта слабела– 62 руб. за доллар.