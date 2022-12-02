Ралли, вновь разогнавшееся после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду, вчера затормозило: прошла фиксация прибыли. По итогам дня индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,56%, а S&P 500 – 0,09%. Но Nasdaq Composite, лидировавший в росте и накануне, прибавил 0,13%.
Прогноз по S&P 500 на 2023 год: такого никто не ожидал
S&P 500 вчера закрылся в минус, однако декабрьское ралли еще имеет шансы на продолжение. Но на следующий год даже вечно дающая бычьи прогнозы Уолл-стрит в среднем предсказывает индексу падение. Такого не было ни на одном из последних медвежьих рынков.
piqsels.com
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