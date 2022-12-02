Банки предоставили более 100 тыс. кредитных каникул участникам спецоперации

По данным на 1 ноября банки предоставили участникам спецоперации и членам их семей более 100 тыс. кредитных каникул на общую сумму 45,4 млрд рублей. В целом, без учета данной категории граждан, количество заявок на реструктуризацию кредитов от физлиц в октябре выросло более чем на 20%, сообщается в бюллетене Центробанка.

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«В октябре 2022 года общее количество поступивших заявок на реструктуризацию от физических лиц выросло по сравнению с сентябрем на 20,3%. Банками было получено почти 200 тыс. заявок против 165,3 тыс. в сентябре. За период с 21 сентября по 31 октября 2022 года банками фактически предоставлена реструктуризация по 101,5 тыс. кредитных договоров военнослужащих и/или членов их семей на общую сумму 45,4 млрд рублей», — сообщили в ЦБ.

Регулятор отметил, что в целом банки смогли оперативно внедрить механизм предоставления кредитных каникул мобилизованным. При этом ЦБ получил около 750 жалоб от граждан по этой теме. Проверка показала, что в 40 случаях жалобы были обоснованы и все вопросы по ним уже урегулированы. Большинство же нарушений носили технический характер и были связаны с доработкой программного обеспечения банков или с запросом документов, подтверждающих мобилизацию заемщика.

В ЦБ также сообщили, что с 19 февраля по 31 октября объем реструктурированной ссудной задолженности юридических лиц превысил 8,7 трлн рублей. Кроме того, было проведено 75,8 тыс. реструктуризаций кредитов субъектов МСП на сумму 1,073 трлн рублей.