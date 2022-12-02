Baskin Robbins в России переименуют в BRandICE

В Роспатент поступили заявки на регистрацию новых товарных знаков от компании, которая выпускала по лицензии мороженое Baskin Robbins в России.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что обращение в ведомство направило АО «БРПИ», которое представляло компанию в РФ около 30 лет . В случае одобрения Роспатентом вместо мороженого Baskin Robbins в России будут выпускать продукт под названием BRandICE.

Как пишет «Коммерсантъ», регистрация новых марок может быть связана с лишением столичной фабрики БПРИ прав на бренд. Один из управляющих кафе Baskin Robbins в Подмосковье рассказал изданию, что получил уведомление о смене бренда около месяца назад и с 1 декабря должен сменить вывеску.

Всего у американской сети в России около 40 кафе, которые БРПИ развивала по франшизе.

По мнению эксперта Franshiza.ru Анны Рождественской, Baskin Robbins довольно долго оставалась в России, что можно объяснить ее тесными связями с БРПИ, которая выплачивала роялти около 30 лет.

Как отметил гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев, если БРПИ удастся сохранить узнаваемость и элементы фирменного стиля Baskin Robbins, смена названия на продажах особо не отразится. Вместе с тем он предположил, что у Baskin Robbins запатентована и рецептура, поэтому российской компании придется разрабатывать новые линейки.