Последние два месяца оказались для европейского фондового рынка лучшими в этом году, несмотря даже на то, что EPFR еженедельно фиксировал отток средств из фондов, инвестирующих в акции ЕС. После долгого падения, стартовавшего еще в январе, какая-то коррекция была необходима. И она оказалась впечатляющей.
Бенефис Пауэлла продолжился на европейских рынках
Выступление председателя ФРС в среду подстегнуло ралли не только в США, но и в ЕС. На восьмой подряд неделе роста европейские акции смогли выйти максимум с начала июня
Nathan Howard AP/TASS
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