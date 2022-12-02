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Бенефис Пауэлла продолжился на европейских рынках

Глеб Баранов
2 декабря 2022, 00:29

Выступление председателя ФРС в среду подстегнуло ралли не только в США, но и в ЕС. На восьмой подряд неделе роста европейские акции смогли выйти максимум с начала июня

Nathan Howard AP/TASS