Бенефис Пауэлла продолжился на европейских рынках

Последние два месяца оказались для европейского фондового рынка лучшими в этом году, несмотря даже на то, что EPFR еженедельно фиксировал отток средств из фондов, инвестирующих в акции ЕС. После долгого падения, стартовавшего еще в январе, какая-то коррекция была необходима. И она оказалась впечатляющей.

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