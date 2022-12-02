Блинкен заявил, что США остаются в контакте с Россией

США продолжают поддерживать контакты с Россией во избежание возможного конфликта.

Об этом в интервью телеканалу France 2 заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен. По его словам, Вашингтон общается с Москвой, так как не хочет развязывания третьей мировой войны.

«Мы поддерживаем контакты с РФ, потому что сохраняются серьёзные моменты, которые необходимо обсуждать», – пояснил он.

В этой связи глава внешнеполитического ведомства США напомнил об опасениях США по поводу возможного применения Россией ядерного оружия из-за конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что в настоящее время в Вашингтоне не видят движений в этом направлении со стороны Москвы.

«Для президента США Джо Байдена важно избежать расширения конфликта. Напротив, мы хотим его остановить, не расширить. Мы не хотим войны с Россией, особенно нам не нужна третья мировая война, это не то, чего мы добиваемся», – резюмировал Блинкен.

Как ранее писал «Эксперт», секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США поставили своей целью ослабить, разобщить и в конечном итоге уничтожить Россию.

По его словам, свои эгоистические подходы и собственные взгляды на все сферы жизни американцы отразили в новой стратегии национальной безопасности, утверждённой главой Белого дома Джо Байденом.

«В этом основополагающем документе, который определяет долгосрочную политику США, в очередной раз подчеркивается исключительность Америки, подтверждается намерение навязывать всему миру свою модель демократии, – отметил Патрушев. – Таким образом, официально закрепляя превосходство над другими государствами, США готовы пойти на любые меры для достижения своих корыстных целей».

Как напомнил секретарь Совбеза РФ в американской стратегии отражено, что КНР представляет собой самый серьезный геополитический вызов США, а Россия – непосредственную и постоянную угрозу региональному порядку безопасности в Европе.