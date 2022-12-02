Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил российский паспорт

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден стал обладателем российского паспорта.

Об этом пишет «Интерфакс».

«Эдвард получил вчера паспорт гражданина РФ и принял в соответствии с законом присягу», — рассказал адвокат Сноудена, Анатолий Кучерена.

Сообщается, что российское гражданство готовится получить также супруга Сноудена. «В настоящее время мы собираем необходимые документы для подачи заявления на получение гражданства. Думаю, что процесс сильно не затянется», — рассказал Кучерена.

По словам юриста, Сноуден благодарит Российскую Федерацию за приобретение статуса полноценного гражданина РФ. «Ну и самое главное — по Конституции России впредь его нельзя выдавать иностранному государству», — подчеркнул адвокат.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ «О приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации», согласно которому гражданство РФ предоставляется, в частности, Эдварду Сноудену.

Американские власти заочно предъявили Сноудену обвинения в шпионаже и похищении госсобственности из-за серии публикаций в СМИ, последовавших после передачи журналистам экс-сотрудником АНБ секретных документов, к которым он имел доступ будучи системным оператором спецслужбы. Сноуден бежал из США в Гонконг. В июне 2013 года он приехал в Россию.