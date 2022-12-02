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Денежная база в России снизилась на 101,5 млрд рублей

2 декабря 2022, 15:53

По состоянию на 25 ноября объем денежной базы в узком определении составил 15,725 трлн рублей

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Объем денежной базы в узком определении в России на 25 ноября составил 15 трлн 725,4 млрд рублей. За неделю показатель снизился на 0,64%, или на 101,5 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

18 ноября объем денежной базы в узком определении был равен 15 трлн 826,9 млрд рублей, 11 ноября — 15 трлн 789,7 млрд рублей. 

В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.
 