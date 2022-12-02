Эксперты: офсетный контракт - перспективная форма договора в сфере здравоохранения Москвы

Колокола для получения плазмы, контейнеры, стерильные растворы и другие расходные материалы для городской службы крови в Москве будут производить в рамках офсетного контракта. Согласно договору, инвестор запустит производство и вложит в это не менее 500 млн рублей, а администрация города в свою очередь гарантирует закупку этой продукции в течение восьми лет. Эксперты считают, что такой вид договора особенно перспективен в сфере здравоохранения.

По условиям поставщик-инвестор обязуется в течение двух лет локализовать в столице производство 14 наименований расходных медицинских материалов для городской службы крови. Производство расположится на одной из площадок особой экономической зоны «Технополис Москва».

«Городские власти даже в самые непростые экономические периоды прилагали все усилия для полноценного обеспечения медикаментами и оборудованием учреждений здравоохранения, понимая, что это – фундамент социальной стабильности в столице. Сейчас, в период санкционной войны против России, обострилась необходимость принятия современных бизнес-решений, одновременно гарантирующих стабильность бизнеса и экономики в целом. Офсетный контракт – чрезвычайно перспективная форма договора для города. И в сфере здравоохранения это особенно наглядно. Исключение посредников при закупке лекарственных препаратов и медицинских изделий - задача для города приоритетная», - прокомментировал президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

Офсетный контракт позволяет заключать контракты без конкурса с поставщиками, которые внесены региональный реестр единственных поставщиков, отметила основатель ГК «Лидеры Тендеров», член отделения московской «Деловой России» Дарья Вахмянина.

«При этом выгоду у данного контракта имеют все стороны. Город экономит бюджетные средства и расходы на организацию и реализацию закупочной деятельности по отдельному направлению. Поставщик получает долгосрочный контракт. Импортозамещение в медицинской отрасли необходимая и вынужденная мера», - добавила она.

По словам вице-мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в столице производство медицинских инструментов и оборудования в январе-августе 2022 года выросло на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы выпуска продукции растут благодаря поддержке города, в том числе за счет офсетных контрактов. «Москва продолжает расширять сферы применения этого механизма и уже объявила несколько конкурсов на заключение контрактов в медицинской сфере. Так, например, город планирует закупать медицинскую мебель, лекарственные препараты, расходные материалы для службы крови и другие товары», - сообщил заммэра.

Распоряжение о проведении электронного конкурса на заключение госконтракта со встречными инвестиционными обязательствами подписал мэр Москвы Сергей Собянин.