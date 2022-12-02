5 декабря – «День Д» мировой нефтеторговли

Агентство Bloomberg проанализировало данные трекинга морских судов в ноябре и опубликовало данные, согласно которым экспорт нефти из Саудовской Аравии в США снизился по сравнению с октябрем на 304 барреля в сутки – до 83 тыс. Это самый низкий показатель с 2017 года – именно тогда агентство стало отслеживать данные о морских перевозках нефти. Что же до поставок в Китай, то они в ноябре составили 1,6 млн б/с – на 300 тыс. меньше, чем в прошлом месяце. Последний раз аналогичные значения Bloomberg фиксировал в 2020 году.

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Впрочем, это не официальные и пока не окончательные денные. Издание отмечает, что ноябрьские показатели еще могут вырасти, поскольку перевозящие около 18 млн баррелей саудовской нефти суда, которые были загружены в прошлом месяце, до сих пор не сообщили о своих конечных пунктах назначения. В целом же агентство обращает внимание на то, что ноябрьские объемы экспорта нефти из Саудовской Аравии исключительно малы, особенно если учесть, что еще в сентябре поставки из королевства в США достигали 667 тыс. б/с – самого высокого показателя за последние два года.

Так или иначе, обращает внимание ТАСС, Саудовская Аравия является крупнейшим экспортером нефти в мире. 5 октября государства-участники соглашения ОПЕК+ договорились на очной встрече в Вене о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн б/с, а также продлили сделку до конца 2023 года. Предполагается, что Россия и Саудовская Аравия могут снизить добычу нефти по сравнению с августом на 526 тыс. б/с каждая – до 10,478 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран альянса составит 41,856 млн б/ с.

Насколько дороже окажется дешевая нефть

Логистика всего нефтяного рынка перестраивается сегодня из-за многовековой привычки Европы «наказывать Россию», говорит ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Нефтяное эмбарго, которое начнёт действовать с 5 декабря, лишит Европу российской нефти, а в феврале такая же мера будет применена к российским нефтепродуктам. Замещать выбывающие объёмы придётся за счёт других рынков, с которыми европейцы будут конкурировать за сокращающееся предложение.

По некоторым оценкам, протяжённость танкерных маршрутов в 2023 году увеличится на 9,5 млн морских миль. Это означает, что доступность танкерного флота снизится, возрастут издержки на доставку, а также повысятся риски логистических сбоев. Достаточно вспомнить аварию в Суэцком канале, когда контейнеровоз Ever Given сел на мель, заблокировав движение на длительный период. И очевидно, уверен эксперт, что рост трафика на транспортных путях повысит вероятность нештатных ситуаций.

Понятно, отмечает Кочетков, что основная нагрузка будет приходиться на танкеры класса Suezmax, способные проходить Суэцкий канал. Также спросом будут пользоваться суда класса Aframax. Однако за них будет конкурировать и РФ, так как возможности отгрузки на суда класса VLCC у России крайне ограничены – ее потребность в танкерах Aframax оценивают на уровне порядка 300 судов. Каков будет итог? За нефть придётся заплатить существенно больше.

Источники поставки у Европы также становятся менее диверсифицированными. Потребителям Старого Света придётся ещё больше нефти закупать у африканских и арабских производителей, а то и у США. Ценовой потолок на российскую нефть вводит дополнительные неизвестные переменные в энергетический баланс. Текущая убеждённость Европы состоит в том, что прочие страны присоединятся к выгодному для них решению, а Россия не сможет отказаться от экспортных поставок.

Но если цена на нефть окажется существенно выше ценового потолка, то уже сама РФ будет ставить условия по премии на свои поставки, а не договариваться о дисконте с позиции слабости, как это происходит сегодня, считает Кочетков. По его мнению, условия для азиатских потребителей будут существенно мягче, чем для европейских. То есть, мы наблюдаем небывалое явление в истории мирового капитализма, когда одна из сторон добровольно создаёт конкурентные преимущества для другой стороны.

Сотрудничество Европы с Россией было крайне выгодным, так как обеспечивало европейцев относительно дешёвыми сырьевыми товарами, включая энергоносители. Как известно, себестоимость – один из ключевых моментов для эффективности производства. Соответственно, сегодня Европа добровольно соглашается с повышением затрат, когда прямые конкуренты в Азии получают дополнительные возможности по снижению издержек.

Кстати, обращает внимание эксперт, на фоне европейских споров о цене на нефть мало кто обращает внимание на факт отсутствия в США решения по отказу от российских поставок. Более того, США могут бесконечно долго продлевать специальные лицензии, если это им будет выгодно. Получается, что Европа теряет последние остатки своей самостоятельности и экономической привлекательности, но карликовые политики пока не осознают долгосрочные последствия своих действий.

Признаки перекройки нефтяного рынка становятся всё более явными, а прогнозы крупнейших банков по нефти всё более оптимистичными, говорит Кочетков. Сокращение предложения в будущем способно компенсировать для нефтяных производителей слабость спроса, которую ожидают в связи с рецессией в Европе и охлаждением экономики США. При высокой цене РФ сможет эффективно обходить какие-либо нерыночные ограничения цены на свою нефть, а это означает, что политические цели Европы дадут обратный эффект. Сократятся не доходы российского государства, а экономические возможности самого Евросоюза.

Саудиты готовы, но не задаром

Нефтегазовый рынок имеет определенную сезонность: традиционно, самые большие закупки нефти происходят в апреле и августе-сентябре, обращает внимание Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». Но в данном случае, уверен он, скорее имеет место политическая подоплека: либо Саудовская Аравия перебрасывает объемы нефти в Европу и на Азиатские рынки, либо США хотят сократить закупки нефти у саудитов, потому что отношения между ними сейчас прохладные, если не сказать конфликтные.

США давно требуют от Саудовской Аравии наращивания объемов добычи нефти, чтобы обрушить рынок и лишить Россию стабильных доходов. Но саудиты, напротив, лишь снижают добычу совместно со странами ОПЕК+, что позволяет удерживать высокие цены на нефть. Штаты, в свою очередь, находятся в сложном положении: для помощи Европе они даже раскрыли свои стратегические нефтяные резервы. В результате теперь им нужно пополнять свои запасы, но на рынке излишков нет.

Конечно, саудиты готовы увеличить добычу нефти, уверен Донцов, но они ставят американцам целый ряд политических условий: признание политического статуса управляющего страной наследного принца Мухаммеда Бен Салман Аль Сауда, защиту от Ирана, уступки по Йемену, инвестиции в экономику, поддержку проектов по мирному атому в Саудовской Аравии.

В этой ситуации, а также, конечно, в преддверии введения эмбарго и «потолка» цен на российскую нефть, в мире происходит перенастройка экспортных потоков сырья, констатирует Екатерина Крылова, управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ. Что касается России, то она в любом случае должна будет на фоне эмбарго сократить добычу (по прогнозам экспертов ПСБ, с текущих 10,7 до 9–9,6 млн барр./день) и может потерять некоторую долю экспорта нефти и нефтепродуктов. Объем поставок в Азию, добавляет эксперт, будет подрастать – но плавно, за счет перенаправления поставок, выпадающих в связи с европейскими санкциями.

