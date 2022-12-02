Гендиректор «Алросы» Сергей Иванов решил покинуть свой пост

Генеральный директор алмазодобывающей компании «Алроса» Сергей Иванов уходит с этой должности.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в окружении Иванова и правительстве Якутии, а также информирует ряд Telegram-каналов.

Сообщается, что 42-летний Иванов планирует перейти в частный бизнес; речь может идти о Volga Group Геннадия Тимченко.

Сергей Иванов является сыном экс-главы администрации президента РФ Сергея Иванова. В феврале 2022 года глава «Алросы» попал вместе с ней самой под санкции США, при этом компании в целом удалось стабилизировать сбыт благодаря индийским контрагентам и возможности рассчитываться в валютах дружественных стран.

Иванов возглавил компанию в марте 2017 года, контракт с ним был заключен изначально на три года. В 2020-м топ-менеджер был переизбран на должность генерального директора — председателя правления. Нынешний контракт должен был закончиться лишь в 2025 году.

До прихода в «Алросу» Иванов в течение года был старшим вице-президентом Сбера, пять лет возглавлял «СОГАЗ», а также занимал пост первого вице-президента, зампреда правления Газпромбанка.