В Германии громкий скандал из-за нехватки боеприпасов

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт оказалась под огнем. Пока, к счастью для нее, не вражеских сил, а всего лишь партнеров по правящей коалиции, но все равно неприятно. Причина громкого скандала типична для военного ведомства Германии: у бундесвера крайне мало боеприпасов и амуниции и он не в состоянии вести полномасштабные боевые действия.

Фрау Ламбрехт оказалась под огнем коллег. Ее в частности в пух и прах раскритиковал за плохое снабжение вооруженных сил главный немецкий финансист Кристиан Линднер, возглавляющий, кроме финансового ведомства, еще и либеральную Свободную демократическую партию Германии, которая вместе с «зелеными» входит в правящую коалицию. Кстати, главе правительства ФРГ канцлеру Олафу Шольцу тоже крепко достается от партнеров - его критикуют за медлительность в выполнении программы перевооружения бундесвера новейшим оружием и техникой, оцениваемый в 100 млрд евро.

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О проблемах ВС ФРГ в части снабжения военной техникой и боеприпасами в Берлине говорят не первый год, пишет Politico. Критика усилилась после 24 февраля и громкого заявления канцлера о Zeitenwende, что можно перевести, как «поворотный рубеж», для бундесвера.

В свою защиту Кристина Ламбрехт может сказать, что сложная обстановка с боеприпасами в вооруженных силах возникла задолго до того, как она возглавила военное ведомство. Впрочем, она внесла свою очень даже весомую лепту, с одной стороны, мало что предприняв в деле улучшения снабжения армии, а с другой, щедро отправляя на Украину те самые вооружения и боеприпасы, которых так не хватает немецким военнослужащим. Причем, ВСУ достается не только старая, но и новая военная техника. В том числе еще не поступившая даже на вооружение бундесвера.

Явно не в пользу фрау Ламбрехт и смена политики в Берлине в отношении армии и безопасности: Германия сейчас претендует на роль ведущей европейской державы еще и в сфере обороны. Делать это, конечно, нелегко. Особенно если учесть, что в случае боевых действий амуниции бундесверу хватит всего лишь на два дня войны. Причем, это еще оптимистический прогноз, потому что согласно другим прогнозам воевать немцы смогут только несколько часов.

Очевидно предчувствуя очередные нападки, Кристина Ламбрехт написала Кристиану Линднеру 29 ноября письмо, в котором просила срочно выделить Министерству обороны средства из Фонда перевооружения бундесвера на закупку новой техники и боеприпасов. Линднер, однако, просьбу коллеги по правительству не выполнил. 1 декабря статс секретарь Минфина Штефан Себиш по его поручению отправил в Минобороны едкое письмо с советом для Кристины Ламбрехт: прежде чем просить о финансовой помощи, ей советовали сделать домашнюю работу. Себиш совсем не в парламентских, так сказать, выражениях напомнил военному министру, что во время недавних дебатов о бюджете она ни разу ничего не сказала о дополнительном финансировании своего ведомства.

Штефан Себиш также написал, что причина медленного поступления в армию новой военной техники и боеприпасов не в отсутствии средств, а в непрозрачном и непоследовательном планировании и бюрократических проволочках среди военных.

Не менее резко критикуют Ламбрехт и вторые партнеры социал-демократов по правящей коалиции – «зеленые». Представители партии по военным вопросам и бюджету, Сара Нанни и Себастьян Шафер соответственно выпустили вчера совместное заявление, в котором говорилось, что о полном несоответствии бундесвера стандартам НАТО по части обеспечения вооружениями известно давно.

«Не ясно, почему вопросы снабжения не являются приоритетными задачами Министерства обороны особенно после 24 февраля»,- написали Нанни и Шафер.

Олаф Шольц, надо отдать ему должное, подчиненную не сдал. Вчера он попытался ее защитить и заявил репортерам, что Кристина Ламбрехт полна решимости решить проблему плохого снабжения бундесвера техникой и боеприпасами.

«Могу вас заверить,- заявил канцлер,- она делает все, что может, для решения проблем и обязательно их решит».