Институт цвета Pantone назвал цветом 2023 года «бесстрашный оттенок красного»

Специалисты Института цвета Pantone выбрали цветом наступающего 2023 года Pantone 18-1750 Viva Magenta.

Как сообщается на сайте организации, Viva Magenta происходит из семейства красных оттенков и вдохновлен цветом кошенили — насекомого, из которого добывают вещество для получения кармина, одного из самых ценных и ярких натуральных красителей.

По словам вице-президента Pantone Лори Прессман, это «смелый и бесстрашный оттенок красного, который пышет энергией и жизненной силой».

Также в Pantone пояснили, что оттенок выражает «бунтарский дух». «Это цвет, который дерзок, полон остроумия и включает в себя все», — говорится в сообщении.

Как отметила исполнительный директор института Леатрис Эйземан, в век технологий Viva Magenta взывает к силам природы и «активизирует наш дух, помогая нам обрести внутреннюю силу».

Цветом текущего года Pantone определил оттенок лилового Very Peri, олицетворяющий, по мнению специалистов института, «энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность».