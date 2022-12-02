Как выбрать подходящий тур в Египет?

Планируя поездку, у вас может возникнуть множество вопросов, как выбрать тур на https://www.tez-tour.com/catalog/egypt.html? Достаточно ли безопасно путешествовать в одиночку или в группе? Куда пойти и что посмотреть? Чего следует избегать? Что нужно знать перед поездкой? В этой статье вы найдете ключ к знанию всех основных факторов, как спланировать поездку в Египет.

Некоторые факты, которые вы должны знать о Египте

Есть некоторая важная информация, которую вы должны знать и собрать перед организацией тура в Египет, и ниже приводится краткая информация о некоторых из них.

Валюта: основной валютой, используемой в Египте, являются египетские фунты (EGP, E). Вы можете либо обменять часть своих денег по прибытии на EGP, либо оставить доллары США, так как большинство туристических магазинов принимают доллары США, а также кредитные карты, поэтому считается, что в Египте очень легко покупать различные товары в любой валюте.

Банкоматы: некоторые путешественники не хотят иметь при себе много наличных денег во время поездок в любую страну. В Египте есть банкомат на каждом углу, поэтому вы можете снять необходимую сумму наличных в любое время очень гибким способом.

SIM-карта: большинство отелей в Египте предлагают услугу Wi-Fi, но вы можете пользоваться интернетом в своем номере или даже на улице во время ваших туров, поэтому настоятельно рекомендуется получить местную SIM-карту по прибытии и в Египте.

Чаевые: в Египте известно, что люди, которые предлагают вам услуги, ожидают получить чаевые с вашей стороны, и в основном от вас зависит, давать ли им чаевые или нет. Обычно это от 5% до 10% в знак хорошего этикета и уважения во всех заведениях.

Язык: официальным языком в Египте является «арабский», но во время пребывания в Египте вы обнаружите, что большинство египетских граждан свободно говорят по-английски, и это облегчит вам контакт с ними в любое время.

Безопасность в Египте

Туризм играет очень важную роль в египетской экономике, и чтобы сохранить такой вклад на вершине, министерство туризма делает все возможное, чтобы туристы были в безопасности. Повсюду присутствует полиция с контрольно-пропускными пунктами, чтобы гарантировать безопасность туристов в Египте. Правительство восприняло предыдущие инциденты, которые произошли в прошлом, как урок, чтобы избежать подобных ситуаций.

Знайте все о выборе лучших египетских отелей

В каждом египетском городе есть десятки отелей: 5* High Luxury, 5*, 4* и 3*. Турфирма всегда предлагает лучшие отели и организует размещение, исходя из запроса путешественника и исходя из того, что считается с вашей стороны лучшим, а также из многолетнего опыта работы в сфере туризма.

Как правило, туроператор не рекомендует отели 4/3 * в Египте, так как они совершенно неудобны и не позволят гостям совершить желаемый тур. Настоятельно рекомендуется 5 * High Luxury, 5 * Hotels и 5 * Deluxe Cruise River Cruise для размещения с их удобствами, типом питания и услугами, которые вы найдете в них.

После отправки запроса в туристическое агентство, менеджер вышлет вам план тура со всей необходимой информацией, касающейся списка отелей и круиза по реке Нил, чтобы у вас была возможность проверить каждый из них, найти наиболее интересные для вас предложения.

Выбор квалифицированного туристического агентства при планировании тура по Египту действительно важен, поскольку все зависит от вашего туристического агентства, чтобы получить либо лучший тур, либо худший опыт.