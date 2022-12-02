Минобороны РФ показало кадры испытательного запуска в Казахстане новой ракеты системы ПРО

Российские Воздушно-космические силы выполнили успешный запуск новой ракеты системы ПРО.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«На полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», — говорится в сообщении.

По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майора Сергея Грабчука, «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Также Минобороны опубликовало видео запуска противоракеты.

