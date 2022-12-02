Минобороны сообщило оперативные данные о ходе спецоперации на Украине

Минобороны РФ на брифинге 2 декабря сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции, продолжающейся на Украине.

Как рассказал официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Донецком направлении в результате успешных наступательных действий ВС РФ полностью освобожден от подразделений ВСУ населённый пункт Курдюмовка (ДНР). Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, три танка и шесть боевых бронированных машин.

На Южно-донецком направлении украинские войска силами до роты предпринимал безуспешные попытки контратаковать из района населённого пункта Угледар в направлении населённого пункта Никольское (ДНР). В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 3 бронетранспортёра, 2 пикапа и 1 танк.

На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение 3-м ротным тактическим группам противника, выдвигавшимся для атаки в направлении Червонопоповки (ЛНР). В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника здесь составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 2 пикапа. Кроме того, 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем ВС РФ сорвана попытка 2-х ротных тактических групп ВСУ атаковать из района населённого пункта Котляровка (Харьковская область). Здесь за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 4 боевые машины пехоты, 2 танка и 2 бронеавтомобиля «Козак».

В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ нанесли удар по району сосредоточения подразделений 40 артиллерийской бригады ВСУ в районе населённого пункта Липцы, а также подавили 2 огневые позиции РСЗО «Град» в районах населённых пунктов Жовтневое и Михайловка (Харьковская область). В районах населённых пунктов Загорное, Димитрово и Волчанское (Запорожская область) поражены 3 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ,

Авиация и артиллерия ВС РФ поразили 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую сила и военную техника ВСУ в 184-х районах, а также пункт временной дислокации иностранных наёмников в населённом пункте Часов Яр (ДНР). Нанесено поражение 7 пунктам управления противника в районах населённых пунктов Харьковской и Запорожской областях и в ДНР.

Российские системы ПВО за последние сутки перехватили в воздухе 13 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «Ольха» в районах населённых пунктов Сватово (ЛНР), Новоандреевка и Егоровка (ДНР). Также ПВО в районе населённого пункта Никольское (ДНР) был сбит украинский самолет Су-25. Кроме того, за сутки уничтожено 7 БПЛА в районах населённых пунктов Сватово, Краснореченское, Червонопоповка, Голиково, Сторожевка (ЛНР) и Егоровка (ДНР). Истребительной авиацией ВС РФ в районе населённого пункта Украинка (ДНР) сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Всего с начала проведения СВО ВС РФ уничтожили: 336 самолётов, 177 вертолётов, 2 599 БПЛА, 391 ЗРК, 6 953 танка и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин РСЗО, 3 648 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 7 437 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 1 декабря Конашенков сообщил, что на Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии, тяжёлых огнемётных систем, а также ударами армейской авиации ВС РФ была сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка (ЛНР). Российская армия уничтожила более 60-ти украинских военнослужащих, 6 танков, 5 боевых бронированных машин и 4 бронеавтомобиля.