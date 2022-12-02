Минпромторг готовится продифференцировать вино

В Минпромторге считают необходимым проработать инициативу о введении минимальных розничных цен (МРЦ) на вино. Статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заметил, что данную меру стоит обсудить со всеми заинтересованными сторонами, а в случае введения — распространить только на импортные вина.

Ранее Минфин предлагал разрешить правительству устанавливать МРЦ на все алкогольные напитки, в том числе — тихие вина и пиво. При этом вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявляла, что кабмин пока не принял окончательного решения по данному вопросу.

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«Прежде нужно понимать, что будет предложено Минфином. Возможно, нужно будет обсудить дифференциацию — например, вариант, при котором МРЦ устанавливается на импортное вино, а на российское — предварительно, пока нет, провести эксперимент соответствующий. Потому что наша задача — популяризация российских вин. Установление МРЦ на вино в принципе требует взвешенной оценки всех сильных и слабых сторон такой инициативы, а также ее детальной проработки с участниками рынка, с профессиональными ассоциациями в отрасли и с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», — цитирует замглавы Минпромторга агентство ТАСС.

Представители экспертного сообщества считают, что ограничительные меры на импорт иностранной винной продукции могут в целом позитивно сказаться на отечественном рынке вина. Доцент кафедры теории и социально-экономической статистики Ольга Лебединская в комментарии «Эксперту» подчеркнула, что сейчас развитие отечественного сегмента винодельческой отрасли требует государственной поддержки.

«В свое время рассматривались разные ее варианты: увеличение площадей виноградников в РФ или контрактное производство за рубежом. Второй вариант в условиях санкций стал труднореализуемым, поэтому тема тарифного регулирования получила второе дыхание. Средства, полученные в результате введения минимальных цен, действительно, были бы совершенно не лишними в поддержке отечественных виноделов. Важно, чтобы на фоне дорогого импорта у российских производителей не исчезли стимулы понижать цены. Тем более, что качественные российские вина и так стоят не менее 700 рублей, а введение пусть небольшой — порядка 30-50 рублей — дополнительной наценки на импортные аналоги не сделает их более конкурентоспособными», — отметила она.

Альтернативой введению минимальных цен может стать запрет на импорт балка (дешевого виноматериала, продаваемого наливом), но это будет возможно только в том случае, если в стране будут расширены площади виноградников и налажено отечественное производство, добавила Ольга Лебединская.

В свою очередь директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец в беседе с корреспондентом «Эксперта» указал на то, что введение МРЦ на импортные вина — практически неизбежная вещь в силу сложного характера виноделия в России.

«Россия страна для виноделия не слишком приспособленная, у нас практически нет земель, где растет виноград. Это лишь Крым и Краснодарский край, но не весь. Соответственно, даже в Крыму большая часть виноградников закладывается в зоне рискованного виноделия. В этом регионе, как мы знаем, бывают холода, и посадки могут просто погибнуть. Соответственно, за счет того, что территория рискованная, себестоимость большая. Таким образом, именно введение дополнительных защитных мер от импортной дешевой продукции может помочь российским виноделам производить больше на территории РФ», — заключил Алексей Зубец.