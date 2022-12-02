Новости спецоперации: ВСУ впали в панику из-за отсутствия приказа покидать Артёмовск

Панические настроения царят в среде старшего офицерского состава ВСУ, которое находится в районе Артёмовска (Бахмута).

Как рассказал в своём Telegram-канале офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, паника вызвана отсутствием приказа покинуть город.

По его словам, положение украинских военных в районе Артёмовска постоянно ухудшается из-за успехов российских сил там. Марочко при этом отметил, что сейчас есть все основания для подготовки эвакуации ВСУ оттуда в более безопасное место.

«Сейчас вышестоящее командование даже не рассматривает предложения по передислокации, что в свою очередь вызывает панические настроения среди старшего офицерского состава ВСУ», – написал офицер Народной милиции ЛНР.

В интервью РИА Новости Марочко уточнил, что украинские войска, которые попали в Артёмовске в трудную ситуацию, несмотря на отсутствие приказа своего командования, уже подготовились к эвакуации из города.

«Положение ВСУ ухудшилось в течение последней недели. Офицеры на месте решили подготовиться к отступлению из Артёмовска, несмотря на то, что руководство ещё не отдавало такой приказ», – утверждает он.

Как ранее писал «Эксперт», Минобороны РФ на брифинге 2 декабря сообщило оперативные данные о ходе спецоперации на Украине. В частности, на Донецком направлении в результате успешных наступательных действий ВС РФ полностью освобожден от подразделений ВСУ населённый пункт Курдюмовка (ДНР). Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, три танка и шесть боевых бронированных машин.

