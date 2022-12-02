«О род людской, ты был рождён летать … »

Над постановкой “Данте» работала международная команда артистов: каждая из трёх частей балета создавалась разными хореографами, композиторами, сценографами и видеодизайнерами, что придало разнообразности и уникальности каждому акту.

Спектакль “Данте” мультимедийный – атмосфера создается благодаря оригинально написанной музыке, визуальным эффектам и сценографии. «Живой» музыке и голосу, а также универсальному языку танца, который может быть понятен каждому. Зрители, как и герой, пройдут через страдания Ада, затем попадут в величественное монументальное Чистилище, в котором почувствуется состояние потерянности, меланхолии, и поиска нового пути, а в финале – в новую вселенную, в концептуальный Рай, где герой находит свет и себя.

Сергей Полунин: Искусство способно открыть сердце, разум и душу. Как героя спектакля, так и зрителей. Данте рассказал свою историю языком литературы. В нашем спектакле мы пройдем все круги ада, чистилища и рая через танец.

Премьера нового балета Сергея Полунина “Данте” состоялась в сентябре 2021 года на фестивале Данте в Равенне в Teatro Aligheri.

7 декабря 2022

CROCUS CITY HALL