Отток средств из фондов акций США взлетел до многомесячных максимумов

По расчетам BofA, использующего данные EPFR, которая отслеживает несколько иной набор фондов, нежели Refinitiv Lipper, отток за последнюю неделю был немного меньше – $16,2 млрд. Но зато для этой выборки такой результат оказался максимальным с апреля.

Статья по теме: Отток средств из европейских акций идет 40 недель подряд

США стали основным виновником того, что и в целом по миру глобальные фонды акций показали чистый отток. По данным Refinitiv Lipper, из них ушло $5,44 млрд, а по расчетам BofA – $14,1 млрд.

Краткосрочные инвесторы фиксировали прибыль после полуторамесячного роста акций. Но некоторые из тех, кто делал более долгосрочные вложения, продавали, напротив, с целью получения убытка. Такая оптимизация налогов – очень распространенная практика в США в ноябре-декабре. И ее только стимулирует тот факт, что с начала года американские акции в целом показывают отрицательные результаты.

При этом инвесторы расставались с фондами, инвестирующими в акции как роста, так и стоимости. Но от последних, показавших в этом году результаты заметно лучше первых, избавлялись менее активно. Из акций роста, по данным Refinitiv Lipper, ушло $6,8 млрд, а из акций стоимости – $1,76 млрд.

Наибольший отток среди секторов рынка показали фонды информационных технологий – $647 млн. На втором и третьем местах по этому показателю оказались финансы и недвижимость, потерявшие $231 млн и $219 млн соответственно.

