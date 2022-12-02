Путин и Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обсудить различные аспекты ситуации на Украине.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля, в ходе этой беседы российский лидер обратил внимание на деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих Украину вооружениями, осуществляющих подготовку украинских военных.

Глава РФ подчеркнул, что всё это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что киевский режим напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров.

Также лидеры двух стран затронули вопросы реализации стамбульских «пакетных» договорённостей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании экспорта продовольствия и удобрений из России.

В пресс-службе президента РФ отметили, что была акцентирована необходимость добросовестного комплексного выполнения зерновой сделки, что подразумевает устранение всех барьеров и для российских поставок.

Помимо этого, в ходе телефонного разговора Путин заявил Шольцу, что теракт на газопроводах «Северный поток – 1» и Северный поток – 2» нуждается в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур.

Как ранее писал «Эксперт», в интервью Deutschlandfunk Шольц рассказал, что телефонные переговоры с Путиным у него всегда проходят в дружелюбном тоне. При этом, как отметил он, по итогам разговоров, касающихся ситуации на Украине, в последнее время были «определённые подвижки», но они не оказались далеко идущими.