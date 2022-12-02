Путин призвал оказать поддержку пострадавшим в спецоперации

Президент РФ Владимир Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью, заявил, что тем, кто пострадал в специальной военной операции (СВО), должна быть оказана всесторонняя поддержка.

По словам главы государства, эти люди с честью выполняли свой долг, теперь задача властей – выполнить свой, передаёт РИА Новости.

Отдельно российский лидер остановился на теме оказания помощи солдатам и офицерам, получившим тяжёлые ранения в ходе СВО.

«Они должны быть обеспечены, причём на качественном, современном уровне всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего выздоровления, – подчеркнул Путин. – Эти люди, настоящие мужчины, защитники нашей страны, наши герои с честью, доблестно выполняли свой воинский долг. Теперь наша задача – выполнить свой долг перед ними».

