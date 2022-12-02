«Роскосмос» передал Министерству обороны 74% акций своей авиакомпании

Отраслевой оператор ракетно-космической отрасли АО «Производственное объединение "Космос"» продал часть своих акций Министерству обороны РФ.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса». Такое решение в госкорпорации объяснили, в частности, внешнеэкономическими причинами, передает агентство.

«Продажа обусловлена снижением загрузки АО "Производственное объединение "Космос" со стороны предприятий отрасли, вызванным внешнеэкономическими факторами. С целью загрузки предприятия был проработан проект коллаборации с летным отрядом МО РФ», — рассказали в «Роскосмосе».

Предполагается, что решение позволит удовлетворять потребности ракетно-космической отрасли и российского оборонного ведомства.

Компания была основана в 1947 году как летно-испытательная станция на базе НИИ-88. В наши дни она выступает отраслевым оператором ракетно-космической отрасли, осуществляя грузовые и пассажирские авиаперевозки на космодромы Байконур, Плесецк и Восточный.

В 2016 году сообщалось, что «Роскосмос» приобрел авиакомпанию «Космос» за 1 руб. у ракетно-космической корпорации «Энергия». Максимальная стоимость активов предприятия на тот момент оценивалась в 1,15 млрд руб., общая минимальная стоимость — в 974,67 млн руб.