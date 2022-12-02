Российский рынок акций продолжает снижение – не очень, впрочем, агрессивное, – теряя за первые полтора часа торгов пятницы 0,4% по Индексу Мосбиржи. В отсутствие поводов для роста трейдеры начали отыгрывать вероятное снижение поступлений выручки от продажи российской нефти – в результате введения потолка цен – и эмбарго на ее закупку со стороны ЕС.
Рублевым активам нужна опека ОПЕК+
Инвесторы сокращают позиции по рублевым активам, опасаясь падения доходов компаний из-за потолка цен и эмбарго ЕС на закупку российской нефти. Настроения улучшатся, если ОПЕК+ примет решение снизить добычу
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