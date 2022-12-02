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Рублевым активам нужна опека ОПЕК+

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
2 декабря 2022, 12:10

Инвесторы сокращают позиции по рублевым активам, опасаясь падения доходов компаний из-за потолка цен и эмбарго ЕС на закупку российской нефти. Настроения улучшатся, если ОПЕК+ примет решение снизить добычу

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