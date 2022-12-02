Сбер презентовал робота, заменяющего живых кошек

Робокот, или как его прозвали создатели «Сберкот», был презентован на II Конгрессе молодых учёных в парке «Сириус»

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, робот создан в качестве академического проекта на открытой китайской платформе. Детали «Сберкота» покрасили, в глаза вставили тонкие стекла, в них же установили светодиоды, что сделало робота очень похожим на обычного живого кота.

По словам представителя экспозиционного стенда «Сбербанк», где презентовали робота, он мурлычет, реагирует на зов человека и выполняет все функции, присущие живому коту.

Как ранее писал «Эксперт», российский сервисный робот «Промобот», созданный одноименной пермской компанией, поступил на службу в стамбульский международный аэропорт им. Сабихи Гекчен. Робот знает русский, английский, турецкий, испанский и арабский языки, оборудован сканером билетов и в его задачи входит консультирование пассажиров.

На роботе установлены датчики препятствий, благодаря которым он свободно передвигается даже в местах повышенного скопления людей. Пермских промоботов можно также встретить в аэропортах США и Чили, а также во Внуково. Аналогичные роботы трудятся в 39 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. В России роботов можно заметить в Сбере, Музее современной истории России и МФЦ.

