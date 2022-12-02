Спад оборота сети «Вкусно — и точка» после открытия под новым брендом оценили в 15-20%

По словам председателя координационного совета Федерации рестораторов и отельеров и омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергея Миронова, после открытия точек под новыми вывесками оборот сети быстрого питания «Вкусно — и точка» снизился. Об этом сообщает ТАСС.

«У "Вкусно — и точка" снизился оборот на 15-20%, по нашей оценке», — цитирует Миронова агентство.

Омбудсмен отметил, что аналогичные показатели будут и у бывших заведений KFC (меняющих сейчас владельца и бренд — «Эксперт»).

«Вкусно — и точка» пришла на смену американской сети McDonald's, которая в марте этого года закрыла все свои рестораны в РФ и объявила об уходе с российского рынка. На данный момент из 850 заведений сети работу под новой вывеской возобновили 830 ресторанов. Владельцем бизнеса стал предприниматель Александр Говор, который с 2015 года по франчайзингу управлял 25 ресторанами McDonald's в Сибири.

В конце октября владеющий сетью холдинг Yum! Brands сообщил о заключении договора купли-продажи по передаче прав на свои российские активы локальному франчайзинговому оператору KFC — ижевской компании «Смарт Сервис». В дальнейшем точки будут назывться Rostic's — этот бренд ООО «Ям Ресторантс Раша» зарегистрировало 1 сентября. Новый бренд будет представлен красно-белым логотипом с изображением курицы.